Майже рекордних військових втрат зазнала армія рф за добу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n190426-shaleni-viyskovi-vtraty-rosiyi-za-dobu-ozvuchyly-v-genshtabi.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною вже перевищили 236 тис. осіб.

.

Лише за минулу добу українські Сили оборони ліквідували 1 тис. 250 ворожих солдатів та офіцерів. Знищено 19 танків, 25 ББМ, 37 артсистем, три реактивні системи залпового вогню, чотири системи протиповітряної оборони та 56 автомобілів. Також було збито 40 дронів. Про це 17 грудня повідомили в Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 346 тис. 70 (+1 тис. 250) осіб,

танків — 5739 (+19) од,

бойових броньованих машин — 10 тис. 692 (+25) од,

артилерійських систем — 8 тис. 137 (+37) од,

РСЗВ — 923 (+3) од,

засоби ППО — 609 (+4) од,

літаків — 324 (+0) од,

гелікоптерів — 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6 тис. 278 (+40),

крилаті ракети — 1610 (+1),

кораблі/катери — 22 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 10 тис. 766 (+56) од,

спеціальна техніка — 1 тис. 194 (+4)

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України заганяли до смерті російську піхоту. Спецслужба опублікувала у соцмережах відео зі знищення загарбників.