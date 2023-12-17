Raiffeisen Bank викреслили зі списку міжнародних спонсорів війни. Фото:

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НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank.

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Відень погрожував блокувати нові європейські санкції проти росії, поки їхній банк не виключать із цього «чорного списку». Тому статус цієї австрійської фінансової установи призупинили на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії. Про це Національне агентство з питань запобігання корупції 17 грудня повідомило на своєму сайті.

Як відомо, Raiffeisen Bank був єдиною австрійською компанією в списку від НАЗК. Цей чорний список не має юридичної сили, але символічно важливий, оскільки посилює громадський тиск на Raiffeisen, щоб той вийшов з російського ринку.

Нагадаємо, Reuters повідомило, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК.