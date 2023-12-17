3 тис. медиків не вистачає на окупованих територіях

На ТОТ не вистачає медиків, фото: «Дзен»

https://racurs.ua/ua/n190442-3-tys-medykiv-ne-vystachaie-na-okupovanyh-terytoriyah.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України фіксується серйозний брак кадрів серед медичного персоналу.

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Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За попередніми підрахунками на тимчасово окупованих територіях не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків. Адже росіяни повністю переорієнтували медичну систему на ТОТ задля обслуговування окупаційних військ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ворог вимагає від мирних жителів оформлення всіх російських документів, щоб мати можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу.