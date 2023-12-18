Євросоюз може позбавити Угорщину права голосу. Фото:

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Угорщину може тимчасово позбутися права голосу в Європейському Союзі.

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Країни-члени ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу. Це планують зробити для того, щоб схвалити угоду про надання Україні пакету допомоги в розмірі 50 млрд євро у 2024−2027 роках. У Брюсселі дехто пропонує застосувати процедуру покарання за ст. 7 договору про Євросоюз 2007 року за порушення верховенства закону, що може призвести до припинення права голосу. Про це повідомило видання Financial Times.

Зазначається, що таким чином можна заблокувати будь-яку державу-члена ЄС. А зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Також медіа пише, що багато з європейських країн нервують з приводу використання того, що, по суті, є найбільшою зброєю Євросоюзу проти держави-члена.

Європейські чиновники спершу намагатимуться переконати угорського прем'єра Віктора Орбана проголосувати за допомогу Україні. Його попередять, що у разі відмови його країна опиниться в «ізоляції».

FT додало, що у разі невдачі з питанням позбавлення Угорщини права голосу, інші 26 членів ЄС зможуть укласти угоду про допомогу Україні кожен окремо, хоча це займе час і запропонує лише короткострокове рішення.

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні від Євросоюзу обсягом 50 млрд євро.

Джерело: Financial Times