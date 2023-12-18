Сили оборони знищили російський «Солнцепьок». Фото:

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Російська армія в Україні продовжує втрачати дорогу техніку.

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На лівому березі Херсонської області бійці ССО спільно з морською піхотою та Службою безпеки України знищили російський ТОС-1А «Солнцепьок». Ворожу техніку виявили оператори ССО, згодом по якій вдарили спільно з бійцями 140-го окремого розвідувального батальйону морської піхоти та спецами СБУ. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Зазначається, що з цієї вогнеметної системи росіяни неодноразово завдавали ударів по позиціях Сил оборони в районі Кринок. Однак після вогневого ураження ворожа ціль була знищена.

Нагадаємо, на початку грудня бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, а також військовослужбовці з 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російський «Солнцепьок» на одній із ділянок фронту.