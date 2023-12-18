Військові в Україні. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n190463-zalujnyy-zrobyv-zayavu-pro-mobilizaciu-ta-zastupyvsya-za-zvilnenyh-viyskkomiv.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зробив заяву про нинішню мобілізацію в Україні.

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Генерал не вважає за правильне посилювати мобілізацію і закликав повернути її в рамки, які існували раніше. На думку Залужного, обласні військові комісари, яких звільнили, були професіоналами. Про це він журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».

Що стосується питань мобілізації, її не те треба підсилювати … Його просто треба повернути на ті рамки, у яких він був, у яких він працював раніше, — зазначив він.

Залужний наголосив, що зараз це проблема тих бійців, які воюють на передовій. Їх має хтось замінювати та допомагати та неправильно, що ці військові з часом залишаються сам на сам.

Також генерал прокоментував рекрутинг до лав Сил оборони, який запровадило Міноборони. Зазначив, що це нововведення ще зарано.

Нагадаємо, 1 грудня на Ставці верховного головнокомандувача обговорили питання щодо мобілізації в Україні. Президент Володимир Зеленський наголосив, що в цій сфері потрібні зміни. Всі питання мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони представити пропозиції на наступній Ставці.