В уряді Туска заявили про неможливість швидко розблокувати кордон з Україною

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Нова польська влада заявила про неможливість швидко розблокувати кордон з Україною.

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Новопризначений міністр інфраструктури Польщі в уряді Дональда Туска Даріуш Клімчак заявив, що протест перевізників на кордоні з Україною є «гордіівим вузлом, що затягується»

За його словами, до такої ситуації на польсько-українському кордоні призвела бездіяльність попередників. Він також заявив, що розв’язувати проблему із перевізниками буде досить складно.

Нагадаємо, що польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд українських вантажівок через кордон.

Ми шукаємо спільний знаменник, з огляду на який можна хоча б призупинити акцію протесту на кордоні, — сказав Климчак.

За його словами, він приєднався до обговорення лише сьогодні, а проблема є «гордієвим вузлом, який затягувався з кожним днем бездіяльності попередників».

Це вперше, коли ми взагалі можемо почати обговорювати угоду про лібералізацію транспорту. Ми знаємо, що ця угода є яблуком розбрату, через що перевізники протестують на кордоні, — цитує Климчака «Польське радіо».

За кілька днів він планує зустрітися з українським колегою Олександром Кубраковим і «щодня говорить з протестувальниками».