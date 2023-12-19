Якщо президентом США стане Трамп - відповідь президента України

https://racurs.ua/ua/n190513-yakscho-prezydentom-ssha-stane-tramp-vidpovid-prezydenta-ukrayiny.html

Ракурс

Про вплив ймовірного президентства Дональда Трампа у США кореспондент американського агентства Associated Press запитав Володимира Зеленського на підсумковій прес-конференції 19 грудня.

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Як розвиватиметься ситуація з американською допомогою Україні, якщо президентом США знову стане Дональд Трамп, — запитав журналіст.

Зеленський сказав на це:

Я думаю, що в нього буде точно інша політика.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заперечував проти виділення нової військової допомоги Україні та пропонував Києву та Москві домовитися про мир.

Якщо політика наступного президента, хоч би яким він був, буде іншою, холоднішою, чи економнішою, то, я думаю, ці сигнали дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні. Тому що це як працює весь світ. Якщо одна сильна деталь випадає, то механізм починає сипатись, — заявив Зеленський.

Зеленський нагадав, що зараз США на першому місці у світі з надання допомоги Україні.