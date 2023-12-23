У КМВА допомагали депутатам Київради ухилятися від військової служби. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n190640-top-chynovnyk-kmda-dopomagav-deputatam-kyyivrady-uhylyatysya-vid-slujby-v-zsu.html

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Чиновник Київської міської військової адміністрації допомагав ухилянтам.

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Керівник апарату КМВА сприяв депутатам міськради ухилятися від мобілізації. Він незаконно «направляв» депутатів з військової частини нібито у відрядження до столичної військової адміністрації. Про це 22 грудня повідомило Державне бюро розслідувань.

З’ясувалося, що держслужбовець допоміг трьом депутатам Київради та одному з їхніх помічників оформити липове «відрядження». Незаконному перебуванню у КМВА сприяв командир однієї з військових частин територіальної оборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Ці чоловіки майже рік не з’являлися на військовій службі, але отримували зарплату з частини.

Чиновнику оголосили підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі керівник одного з районних ТЦК та СП та троє його підлеглих допомагали військовозобов’язаним ухилитися від військової служби. Упродовж 2022−2023 військкоми допомогли уникнути призову понад 300 особам.