Працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата у Чернівцях (ВІДЕО)

Працівник ТЦК вдарив цивільного прикладом автомата у Чернівцях — мобілізація в Україні

https://racurs.ua/ua/n190680-pracivnyk-tck-vdaryv-cholovika-prykladom-avtomata-u-chernivcyah-video.html

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Працівники ТЦК побили громадянина посеред білого дня у Чернівцях.

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Працівник територіального центру комплектування вдарив прикладом автомата чоловіка, який намагався втекти. Цивільного наздоганяли двоє озброєних людей в формі. Один із них вдарив втікача прикладом автомата по руці. Про це повідомило видання «Новини LIVE» із посиланням на відео, що з’явилось у місцевих пабліках.

За інформацію медіа інцидент стався під час видачі повісток.

Нагадаємо, на початку грудня працівники ТЦК та СП навідалися на територію оздоровчого комплексу «Косино» в Закарпатській області. В адміністрації закладу заявили, що декілька десятків невідомих у балаклавах та зі зброєю вдерлися на територію закладу не пред’явивши жодних документів.

Військові погрожували автоматами працівницям закладу та відвідувачам, серед яких були діти, жінки та люди пенсійного віку. Заявлялося, що начебто військкоми під дулами автоматів вигнали із саун і процедурних кабінетів на мороз всіх відвідувачів.

Джерело: «Новини LIVE»