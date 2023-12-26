Нардепам зі «Слуги народу» заборонили коментувати закон про мобілізацію. Фото:

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Народні депутати від партії «Слуга народу» отримали рекомендації щодо необхідності уникати коментарів стосовно внесеного до Верховної Ради законопроекту про у мобілізацію.

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Керівництво парламентської фракції наголосило на необхідності дотримуватись однієї з президентом Зеленським лінії з огляду на «чутливість питання», тому «мобілізацію з суспільством мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить». Про це 26 грудня повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела у «Слузі народу».

Парламентарям керівництво розповіло, що у цій ситуації необхідно проявити дисципліну і утримуватись від коментарів доти, поки військове керівництво не почне коментувати положення законопроекту і не роз’яснить, чому саме такі норми були запропоновані.

«Слуг народу» закликали не коментувати поданий законопроект українським та іноземним ЗМІ, не висловлювати свої думки про це в соцмережах та в особистих комунікаціях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 грудня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про мобілізацію в Україні. Нардепи запропонували низку новацій, серед яких — зміна призовного віку з 27 до 25 років, 90-денна відпустка військовим після полону та тримісячна базова військова служба для осіб від 18 до 25 років. Повістки планують надсилати електронним шляхом, а ухилянтам пропонують заборонити керувати власним авто та користуватися власними грошима. Також пропонується мобілізовувати людей з інвалідністю

Джерело: УП