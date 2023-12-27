Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України ліквідували вже понад 355 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

790 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

27 гру 2023, 09:27
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 355 тис. 750 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 913 танків;
  • 10 тис. 973 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 376 одиниць артилерійських систем;
  • 934 одиниці РСЗВ;
  • 616 одиниць засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 471 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 620 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 140 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 240 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів