Рашисти здійснили понад 460 хіматак за час повномасштабного вторгнення, фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення зафіксували 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.

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З них лише за грудень поточного року 81 випадок. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що ворог в таких атаках використовує:

найчастіше — гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА;

саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії;

також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин;

14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.