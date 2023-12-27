Кількість здійснених рашистами хімічних атак за час війни назвали у ЗСУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190756-kilkist-zdiysnenyh-rashystamy-himichnyh-atak-za-chas-viyny-nazvaly-u-zsu-foto.htmlРакурс
Сили оборони України за час повномасштабного російського вторгнення зафіксували 465 фактів застосування російською федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами.
З них лише за грудень поточного року 81 випадок. Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
При цьому динаміка застосування зростає. Так, всього за один день 19 грудня росія здійснила 8 атак із використанням хімічних речовин, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що ворог в таких атаках використовує:
- найчастіше — гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната Дрофа-ПМ, які скидає з БПЛА;
- саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії;
- також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин;
- 14 грудня 2023 виявлено застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.
28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Служба безпеки України, — вказано в повідомленні.