У ДБР заявили про плани російських спецслужб дискредитувати відомство

Російські спецслужби готують провокації проти ДБР, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n190788-u-dbr-zayavyly-pro-plany-rosiyskyh-specslujb-dyskredytuvaty-vidomstva.html

Ракурс

У Державному бюро розслідувань заявили, що російські спецслужби готують масштабну медійну спецоперацію з дискредитації його роботи.

.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 28 грудня, прес-службою відомства.

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації. За завданням спецслужб рф вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо, — вказано в повідомленні.

Через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та «перекрученої» інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів, — додають у ДБР.

Зазначається, що йдеться про викриту ДБР та СБУ у листопаді поточного року злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Досудове розслідування у цій справі ще триває.