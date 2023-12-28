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Ракурс
Російські спецслужби готують провокації проти ДБР, фото: «Радіо Свобода»

У ДБР заявили про плани російських спецслужб дискредитувати відомство

28 гру 2023, 10:59
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У Державному бюро розслідувань заявили, що російські спецслужби готують масштабну медійну спецоперацію з дискредитації його роботи.


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 28 грудня, прес-службою відомства.

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації. За завданням спецслужб рф вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо, — вказано в повідомленні.

Через сумнівні джерела в засобах масової інформації заплановано розповсюдження не правдивої та «перекрученої» інформації для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів, — додають у ДБР.

Зазначається, що йдеться про викриту ДБР та СБУ у листопаді поточного року злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Досудове розслідування у цій справі ще триває.

Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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