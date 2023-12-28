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У Мар'їнці український танк впритул розстріляв російські позиції
У Мар’їнці український танк впритул розстріляв російські позиції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190812-u-mar-yinci-ukrayinskyy-tank-vprytul-rozstrilyav-rosiyski-pozyciyi-video.htmlРакурс
У Мар’їнці український танк впритул розстріляв російські позиції. Наші танкісти увірвалися в північно-західні околиці Мар’їнки на Т-64БВ і впритул розстріляли позиції росіян.
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Російська піхота сховалась у руїнах будинків.
У 46 бригаді уранці 28 грудня повідомили, що окупанти провели перегрупування і відновили активні дії на всій ділянці Мар’їнка-Новомихайлівка.
Мар’їнка не стане для рф плацдармом для подальшого швидкого наступу, повідомив раніше ISW.
З 24 лютого 2022 року російські війська просунулися вглиб Мар’їнки приблизно на три кілометри, і немає жодних ознак того, що їх темпи просування до наступних населених пунктів, визначених як тактичні цілі, будуть швидшими, враховуючи рівень втрат, яких зазнали російські війська при захопленні невеликого населеного пункту.
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