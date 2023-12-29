У Дніпрі вже шестеро загиблих та 28 поранених. Фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Ракетний удар російської федерації по Дніпру призвів до поранення та загибелі багатьох людей.

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Кількість поранених в обласному центрі зросла до 28 осіб, а шестеро людей загинули. Також рятувальники розшукали двох жінок, яких раніше вважали безвісти зниклими. Серед постраждалих є 1,5-річна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені вісім адмінбудівель, щонайменше 20 багатоповерхівок та автівки.

В МВС повідомили, що вже відомо про 18 загиблих та 132 поранених по всій Україні. Пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, дев’ять багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарські будівлі, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школа, церква, ТРЦ, пологовий будинок.

Офіс генерального прокурора вже розпочав кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, у Києві з-під завалів складського приміщення дістали тіло ще двох загиблих. Таким чином після російської ракетної атаки на столицю відомо про трьох жертв. Ще 28 осіб дістали поранення, 25 постраждалих довелося госпіталізувати.