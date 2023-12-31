путін не згадав про Бєлгород та не використовував терміни війна і СВО у новорічному зверненні

https://racurs.ua/ua/n190896-putin-ne-zgadav-pro-bielgorod-ta-ne-vykorystovuvav-terminy-viyna-i-svo-u-novorichnomu-zvernenni.html

Ракурс

Кремлівський диктатор володимир путін виступив із новорічним зверненням до росіян. Вдень 31 грудня за московським часом його показали в ефірі російських телеканалів Далекому Сході.

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Воєнний злочинець з росії говорив близько чотирьох хвилин, стоячи на тлі кремлівської стіни. Минулого року звернення було записано у штабі Південного військового округу у Ростові-на-Дону в оточенні військових.

путін цього разу сказав, що у 2023 році росіяни відстоювали «національні інтереси, свободу та безпеку», а також цінності, які «залишаються непорушною опорою». Він звернувся до своїх військових, сказавши, що вони відчувають «потужну, щиру підтримку мільйонів громадян Росії».

При цьому путін жодного разу не промовив ні слово «війна», ні термін «спеціальна військова операція», який у росії використовується як заміщення слова «війна».

Говорячи про наслідки російського вторгнення в Україну, путін використав фрази «історичний етап, через який проходить росія» та «передній край боротьби за правду та справедливість».

Диктатор також нічого не сказав про події останніх днів, не згадавши ні ракетних ударів по території України, внаслідок яких загинуло понад 40 осіб, ні обстріл Бєлгорода у відповідь, жертвами якого стали, як мінімум, 24 людини.