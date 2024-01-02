Влада Чернігівщини оцінила можливість повторного наступу росії на область. Фото: О. Попков

https://racurs.ua/ua/n190962-mojlyvist-povtornogo-nastupu-rosiyi-na-chernigivschynu-ocinyla-vlada.html

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Військове угруповання для повторного наступу на Чернігівську область росія може сформувати достатньо швидкою.

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Достатній контингент для вторгнення на Чернігівщину ворог може сформувати протягом тижня-трьох. Однак чи зроблять це окупанти, чи ні — залежить, зокрема, від того на скільки влада працюватиме з точки зору нарощування фортифікацій. Про це голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

росія сьогодні здатна дуже-дуже швидко, протягом тижня, двох-трьох сформувати контингент, достатній для повторного наступу на територію області, — йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, російські загарбники слідкують за діями України та оборонними процесами військових. Однак керівник обласної військової адміністрації наголосив, що фортифікації 2023 року в Україні та фортифікації 2022 року — «це зовсім інший рівень». Керівник Чернігівщини запевнив, що влада й надалі посилюватиме цей аспект.

Нагадаємо, 24 грудня у Сумській ОВА повідомляли, що евакуювали мешканців населених пунктів, які розташовані у прикордонній 5-кілометровій зоні. Покинули своє житло жителі в Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах, які зазнавали постійних обстрілів з боку російської федерації.