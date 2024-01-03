Окупанти шукають серед колаборантів «спостерігачів» для майбутніх «виборів путіна»

Рашисти готуються проводити «вибори путіна» на ТОТ, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n190981-okupanty-shukaut-sered-kolaborantiv-sposterigachiv-dlya-maybutnih-vyboriv-putina.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує підготовку до пропагандистського фарсу під назвою «вибори президента рф».

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Зокрема, окупанти готують перелік так званих «спостерігачів». Про це сьогодні, 3 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Усі «вибори» у рф не є механізмом зміни влади і є це суцільним карго-культ, який лише імітує процедуру в розвинених державах. Частиною культу у рф є так звані спостерігачі, які нібито неупереджені й слідкують за процесом, — вказано в повідомленні.

Спостерігачів назначає «громадська палата», яка підпорядкована російському диктатору.

Наразі «місцеві осередки» цієї палати й формують перелік колаборантів, які виконають роль спостерігачів у березні 2023 року, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що імена цих спостерігачів стануть відомими загалу, тож вони не уникнуть відповідальності. Повідомити про зрадників можна у відповідному Telegram-каналі.