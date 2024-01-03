Наслідки російського ракетного удару, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n190982-rosiya-zminuie-taktyku-masovanyh-obstriliv-ukrayiny-brytanska-rozvidka.html

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Російські війська цієї зими передусім намагаються завдати ударів по оборонній промисловості, а не по енергетичних об'єктах, як це було минулої зими.

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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

З 29 грудня 2023 року росія збільшила інтенсивність ударів ракетами великої дальності проти України. Її військові задіяли значну частину запасів крилатих ракет, випущених з повітря, та балістичних ракет, які вони накопичили за останні місяці, — вказано в повідомленні. Цілями нещодавніх ударів, скоріше за все, були об'єкти оборонної промисловості України.

У відомстві зазначають, що рішення про атаку оборонної індустрії, можливо є тимчасовим, проте свідчить про зміну в підході обстрілів України.