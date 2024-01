Очільника НБУ назвали найкращим головою центробанку у світі та Європі

Видання The Banker назвав очільника НБУ Пишного найкращим головою центробанку у світі та Європі.

Серед основних досягнень Нацбанку минулого року британське фінансове видання, яке входить у групу FT, відзначило збереження економічної стійкості України, попри розв’язану росією війну.

Зокрема, йдеться зростання довіри до гривні. За даними НБУ, строкові вклади фізичних осіб у нацвалюті за 11 місяців 2023 року зросли на 28%. НБУ сприяв майже дворазовому зростанню запозичень на внутрішньому борговому ринку, зниженню інфляції з 26,6% до 5,1% за 11 місяців 2023 року, відмові від монетарного фінансування та переходу від фіксованого обмінного курсу до його керованої гнучкості, що зумовило скорочення спреду між курсами на готівковому та безготівковому ринках.

Відзначається також успіх у переговорах із МВФ щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF та її виконання протягом року, а також програма Power Banking зі сталої роботи банків в умовах тривалих відключень електроенергії.

Видання щорічно присуджує нагороду The Banker Central Banker of the Year керівникам центробанків, яким найкраще вдалося стабілізувати економіку своєї країни та стимулювати її зростання.