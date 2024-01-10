У Криму ліквідували російського полковника

https://racurs.ua/ua/n191225-u-krymu-likviduvaly-rosiyskogo-polkovnyka.html

Ракурс

У Криму ліквідували російського полковника, командира 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683) Повітряно-космічних сил рф Ісмагілова Вадима Наільйовича.

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Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці «Челябинский военный автомобильный институт» у «Вконтакте».

Повідомляється, що Ісмагілов є випускником Челябінського вищого військового автомобільного командно-інженерного училища, яке він закінчив у 2003 році.

«Мілітарний» пише, що 15 лютого 2023 року ліквідований московит отримав нагородний годинник від так званого голови Криму.

Де саме загинув окупант невідомо, однак можна припустити, що його ліквідовано ударом ракет Storm Shadow/SCALP 4 січня. Удари були завдані по 222-у вузлу зв’язку (в/ч 03121), який разом з 3-м радіотехнічним полком входить у підпорядкування 31-ї дивізії протиповітряної оборони та по посту РЛС 5Н84А «Оборона-14» в Євпаторії.

Крім того, українські ракети уразили склад боєприпасів біля Гришиного. Тоді на офіційному Telegram-каналі командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, з’явилося повідомлення з підтвердженням удару. Наступним повідомленням був опублікований фрагмент з фільму «В зоне особого внимания», де йшлося про знищення командного пункту.

6 січня Олещук оприлюднив супутниковий знімок ураженого командного пункту на аеродромі в Саках.