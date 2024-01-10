У Рубіжному окупанти провели фільтрацію мешканців, постраждалих від російської авіабомби

Рашисти 8 січня скинули авіабомбу на окуповане Рубіжне, фото: Луганська ОВА

https://racurs.ua/ua/n191228-u-rubijnomu-okupanty-provely-filtraciu-meshkanciv-postrajdalyh-vid-rosiyskoyi-aviabomby.html

Ракурс

Російські загарбники 8 січня росіяни скинули авіабомбу на тимчасово окуповане місто Рубіжне Луганської області.

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Місцева окупаційна адміністрація використала цю ситуацію для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

З району бомбардування було виселено понад 300 осіб, в будинках яких росіяни провели обшуки під час їх відсутності. Людей утримували у тимчасових пунктах, де також перевірили їх дані, телефони та наявність паспорта рф. В результаті окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності, — вказано в повідомленні.

Вранці 8 січня в окупантів стався «позаштатний схід авіаційного снаряда», в результаті чого на один із небагатьох вцілілих житлових кварталів Рубіжного впала авіабомба ФАБ-250.

У Луганській ОВА тоді зазначали, що цього разу приховати свій злочин і списати руйнування на нібито українські обстріли рашистам не вдалося через численних свідків, котрі бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу.