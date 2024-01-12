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Захисники України ліквідували вже понад 368 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

840 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

12 січ 2024, 09:32
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 368 тис. 460 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 60 танків;
  • 11 тис. 254 бойові броньовані машини;
  • 8 тис. 710 одиниць артилерійських систем;
  • 957 одиниць РСЗВ;
  • 642 одиниці засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 836 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 806 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 339 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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