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Захисники України ліквідували вже понад 368 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
840 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n191278-840-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 368 тис. 460 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 840 осіб. Про це сьогодні, 12 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 60 танків;
- 11 тис. 254 бойові броньовані машини;
- 8 тис. 710 одиниць артилерійських систем;
- 957 одиниць РСЗВ;
- 642 одиниці засобів ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 836 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 806 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 612 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 339 одиниць спеціальної техніки.
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