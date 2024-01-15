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Ракурс
Окупанти завдали ударів по ТЕС в Україні. Фото: ОП

Окупанти завдали ударів по ТЕС та газопроводі в Україні — Міненерго

15 січ 2024, 13:43
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Армія російської федерації вкотре атакували критичну інфраструктуру України.


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Під ворожий обстріл потрапили теплова електростанція у Донецькій області. На щастя, ніхто не постраждав. А в Нікополі Дніпропетровської області було пошкоджено розподільний газопровід низького тиску, внаслідок чого обладнання зазнало численних ушкоджень. Є відключені споживачі. Про це 15 січня повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві зазначили, що станом на зараз дефіциту електроенергії в Україні не фіксується — потреби споживачів покриває власна генерація. Також планується імпорт електроенергії.

В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС. Також короткостроково вимикалося обладнання на одній з прифронтових теплових електростанцій, але до порушень теплопостачання це не призвело.

Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються, — зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, 14 грудня росіяни обстріляли й пошкодили одна з ТЕС, а через обстріли та негоду припиняли видачу дві ТЕЦ у південному та західному регіонах.

Джерело: Ракурс


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