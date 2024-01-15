Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Фото: Keystone

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Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Швейцарії.

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У вівторок, 15 січня, в Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президентом Швейцарії Віолою Амхерд. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення, — зазначив президент.

За словами Зеленського, темами переговорів стане повернення з росії викрадених українських дітей, санкції та механізми для використання заморожених російських активів, гуманітарне розмінування та фінансова підтримка.

Також Зеленський візьме участь у Давоському економічному форумі. Там він говоритиме з представниками Євросоюзу та НАТО, лідерами держав та великих бізнесів.

Нагадаємо, президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде заявляв, що президент України Володимир Зеленський виступить у Давосі зі спеціальним зверненням. Форум у Швейцарії пройде з 15 по 19 січня.