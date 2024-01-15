Хусити завдали ракетного удару по американському контейнеровозу Gibraltar Eagle у Червоному морі

https://racurs.ua/ua/n191392-husyty-udaryly-raketou-po-amerykanskomu-konteynerovozu-u-chervonomu-mori.html

Ракурс

Хусити вдарили у Червоному морі ракетою по балкеру Gibraltar Eagle, що належить США.

.

Американське Центральне командування повідомило, що в нього поцілила протикорабельна ракета, запущена з Ємену. Контейнеровоз не повідомляв про значні пошкодження або поранених та продовжує свій шлях.

Раніше у США і Британії казали, що можуть завдати повторних ударів по обʼєктах хуситів у Ємені, якщо вони продовжать атаки на цивільні судна у Червоному морі.

США завдали у ніч на 13 січня чергового удару по хуситах в Ємені. Стверджується, що радіолокаційний комплекс хуситів був пошкоджений.

У ніч проти 12 січня США та Британія вдарили по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади руху на судна в Червоному морі.

Хусити — це шиїтське воєнізоване угруповання зейдитів, яке діє в Ємені та виникло в 1990-х роках проти релігійного впливу Саудівської Аравії. Угруповання названо на честь свого засновника і колишнього лідера Хусейна аль-Хуті, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року. Тоді самопроголошений імам Хусейн аль-Хуті підняв антиурядовий повстання, звинувативши владу Ємену в так званій «дискримінації зейдитського населення». Після його смерті керівництво групою перейшло до його брата Абдель-Маліка аль-Хуті.

Війна у Ємені почалася наприкінці 2014 року. У конфлікт втрутилася Саудівська Аравія. Тоді місто Сану захопили хусити та встановили контроль над значною частиною півночі та іншими великими населеними пунктами.