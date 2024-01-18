Агент ФСБ готував екологічний теракт на Одещині. Фото: СБУ

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Агент Федеральної служби безпеки росії готував екологічний теракт в Одеській області.

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Зловмисник отримав завдання від ворога виявити та передати координати, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони. За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та БПЛА типу Shahed. Про це 18 січня повідомив прес-центр СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що росіяни хотіли спровокувати екологічне лихо на території області й таким чином розхитати внутрішню обстановку.

Ворожий агент пішов працювати таксистом і під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації необхідним агресору об'єктів. Злочини зрадника задокументували й згодом його затримали.

Фігурантом виявився студент одеського університету, якого ворожа спецслужба завербувала восени 2023 року. Зловмиснику обіцяли платити гроші за виконану роботу. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агенту загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 17 січня кіберфахівці СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про Повітряні сили ЗСУ на території Кіровоградської області.