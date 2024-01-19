СБУ затримала зрадника, який «наводив» російські С-300 на українські позиції під Вугледаром

https://racurs.ua/ua/n191506-sbu-zatrymala-zradnyka-yakyy-navodyv-rosiyski-s-300-na-ukrayinski-pozyciyi-pid-vugledarom.html

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Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента воєнної розвідки рф, який коригував ворожі удари по ЗСУ на Донеччині.

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Зловмисник виконував завдання окупантів щодо «наведення» російських зенітно-ракетних комплексів С-300 на місця тимчасової дислокації підрозділів Сил оборони в районі Вугледара.

Для цього фігурант у перервах між обстрілами обходив місцевість та фіксував пункти базування особового складу та військової техніки українських захисників.

Отримані відомості він переправляв російській спецслужбі через популярний месенджер у вигляді скріншотів карт з текстовими файлами.

Співробітники СБУ затримали агента воєнної розвідки рф поблизу передової.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Вугледара, колишній керівник одного з відділів Донецької регіональної митниці.

Перед початком повномасштабного вторгнення рф посадовець звільнився на пенсію та у грудні 2023 року дистанційно вийшов на головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

Щоб сконтактувати з окупантами, зрадник зателефонував своєму колишньому колезі, який зараз є «зв'язковим» воєнної розвідки рф на тимчасово захопленій частині території Донеччини.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.