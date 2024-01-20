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Ракурс
Російські загарбники продовжують чинити злочини проти мирного населення, фото: «Укрінформ»

Окупанти під виглядом «реконструкції» грабують помешкання мирних жителів

20 січ 2024, 18:58
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На територіях України, окупованих росіянами, з початку повномасштабного вторгнення процвітає санкціоноване державою-окупантом мародерство.


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Про це сьогодні, 20 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що рашисти під виглядом програми відновлення житла росіяни силою проникають в помешкання, де на момент проведення робіт не було мешканців:

  • двері зрізаються спеціальними інструментами, навіть якщо квартира не зазнавала пошкоджень;
  • після проникнення в помешкання такі псевдобудівельники здійснюють огляд майна мешканців та вилучають усе, що має хоч якусь цінність. За свідченнями мешканців ТОТ з їхніх квартир було викрадено — побутову техніку, електроніку, сантехніку, інструменти, верхній одяг та навіть консервацію з продуктами тривалого зберігання;
  • після себе, у кращому випадку, окупанти залишають дешеві металопластикові вікна зі склопакетом, без обробки відкосів (привіконного простору), що жодним чином не сприяє збереженню квартири;
  • часто приміщення залишають без вхідних дверей, що надалі призводить до зникнення усього майна з такої квартири.

Крім того, окупанти здійснюють тиск на власників такого нерухомого майна — їх змушують перереєструвати квартири відповідно до російського законодавства, що зокрема вимагає отримання російського паспорта.

У протилежному випадку таке майно вони визнають «безгосподарним» та передають як службове житло для росіян, що відряджаються на ТОТ, або ж продають для росіян, які виявили бажання переїхати на ТОТ України, — зазначають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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