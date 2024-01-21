Блекаут у Криму - росіяни розплатились за мілітаризацію українського півострова

https://racurs.ua/ua/n191562-blekaut-u-krymu-rosiyany-rozplatylys-za-militaryzaciu-ukrayinskogo-pivostrova.html

Ракурс

Росіяни розплатились за мілітаризацію українського Криму потужним блекаутом 18 січня.

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Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Блекаут виник через перенасичення засобами протиповітряної оборони. (…) Всі радари живляться від енергомережі, і це все призвело до певного колапсу. І це наслідки мілітаризації і того, що росія туди назвозила, — сказав Мусієнко в ефірі телемарафону 20 січня.

За інформацією представника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького, до Криму окупанти перекинули цілі підрозділи з півночі та Далекого Сходу.

А речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що нещодавні успішні атаки БпЛА стали можливими, зокрема, через те, що рф «оголила» регіони задля створення потужної системи ППО на окупованому півострові.

18 січня у тимчасово окупованому Криму зникло світло. Севастополь, Керч, Сімферополь, Феодосія, Джанкой та Саки були повністю знеструмлені упродовж 3−4 годин. На вулицях міст був дорожній безлад через вимкнені світлофори та освітлення.

Так званий «глава» Севастополя заявив, що причиною вимкнення світла стало «помилкове спрацьовування газового обладнання на Балаклавській ТЕС», що призвело до автоматичного вимкнення двох енергоблоків.