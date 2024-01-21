У КНДР анонсували можливий візит путіна

https://racurs.ua/ua/n191575-pivnichna-koreya-anonsuvala-mojlyvyy-vizyt-putina.html

Ракурс

У Північній Кореї анонсували можливий візит волоидмира путіна.

.

Минулого тижня у Москві була очільниця північнокорейського МЗС. Там вона проводила зустріч, щоб посилити «стратегічну і тактичну співпрацю» між двома країнами для встановлення «нового багатополярного світового порядку».

На тій зустрічі запрошення передали путіну, і тепер він погодився, пише APN.

Нині для росії КНДР — дуже вагомий союзник. Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея є найбільшим постачальником зброї і боєприпасів для рф і без її допомоги «ситуація була б катастрофічною» для окупаційних військ.

У жовтні 2023 року КНДР різко наростила перевезення в росію.

Проєкт Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зафіксував різке зростання кількості вантажних перевезень між Північною Кореєю та росією після зустрічі лідерів обох держав у вересні на Далекому Сході.

Супутниковий знімок залізничного об'єкта в північнокорейському місті Туманган, що на кордоні з росією, від 5 жовтня 2023 року зафіксував безпрецедентну кількість вантажних вагонів — загалом близько 73.

З огляду на те, що Кім і путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до росії, — йшлося у публікації.

Кім Чен Ин у вересні 2023 року приїхав на бронепоїзді до країни-агресорки для зустрічі з диктатором путіним.