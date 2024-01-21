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Ракурс
Армія рф через морози посилила атаки на фронті. Фото:

росія посилила атаки на фронті, але зазнає більших втрат — британська розвідка

21 січ 2024, 18:18
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Російська армія за останні два тижні посилила атаки на фронті в Україні.


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Дані Генштабу ЗСУ від 19 січня свідчать, що кількість російських обстрілів на лінії фронту зросла на 27% порівняно з попередньою добою. Дані за період 14−18 січня підтверджують це зростання. Однак на тлі штурмів втрати армії країни-агресора зросли. Про це йдеться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Зазначається, що за ці п’ять днів кількість втрат військової техніки з боку рф зросла на 88%. При цьому втрати танків у Збройних силах росії зросли аж на 95%. У той самий період втрати у живій силі збільшилися на 15%.

Британська розвідка також зазначила, що ключовим фактором активності російських окупантів є морозна погода, яка дозволяє бронетехніці пересуватися по пересічній місцевості.

Нагадаємо, у серпні британська розвідка повідомляла, що країна-агресор росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. З початку повномасштабного вторгнення були ліквідовані або поранені щонайменше 15 тис. російських десантників.

Джерело: Ракурс


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