США планують тривалу військову кампанію проти хуситів, пише WP. Фото:

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Сполучені Штати Америки планують тривалу військову кампанію проти єменських хуситів.

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Таке рішення у Вашингтоні ухвалили після того, як попередні удари американської армії не змогли зупинити атаки угруповання на кораблі в Червоному морі. Однак деякі американські чиновники побоюються, що ця військова операція може втягнути Штати у «непередбачуваний близькосхідний конфлікт». Про це повідомило Washington Post із посиланням на анонімних чиновників.

Джерела в Білому домі розповіли, що адміністрація Джо Байдена хоче підірвати військовий потенціал хуситів, щоб ті не могли нападати на судна в Червоному морі та Аденській затоці. А успішні удари по бойовиках можуть переконати судноплавні компанії відновити відправлення суден цими водними шляхами.

При цьому видання пише, що попередні американські удари не змогли досягти поставленої мети, а хусити «пообіцяли помститися Сполученим Штатам і Великій Британії».

При цьому у Вашингтоні вважають, що військова операція проти хуситів не розтягнеться на роки, як це було свого часу в Іраку та в Афганістані.

Нагадаємо, підтримувані Іраном хусити на знак протесту проти війни Ізраїлю проти ХАМАС з листопада 2023 року атакують комерційні кораблі в Червоному морі. Зокрема, у січні цього року біля узбережжя Ємену вони вразили балістичною ракетою вантажне судно Gibraltar Eagle, котре належить США.

Джерело: Washington Post