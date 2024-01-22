Рашисти влаштовують жителям окупованих територій телефонні «опитування» щодо «виборів»https://racurs.ua/ua/n191594-rashysty-vlashtovuut-jytelyam-okupovanyh-terytoriy-telefonni-opytuvannya-schodo-vyboriv.htmlРакурс
Російські загарбники влаштовують жителям тимчасово окупованих територій телефонний терор, пов’язаний із запланованими на весну 2024 року так званими «виборами президента рф».
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
На мобільні номери російських операторів мешканцям ТОТ телефонують з «опитуваннями». Цікавляться, чи будуть респонденти брати участь у виборах і чи стало «жить хорошо», — зазначив Федоров.
У відповідь наші люди відправляють опитувачів в… «чорні списки» і чекають на деокупацію, — додав він.
Нагадаємо, рашисти планують за допомогою фальсифікації нібито «високої явки» на цих псевдовиборах «легалізувати» окупацію низки регіонів України. У середині січня стало відомо, що загарбники почали проводити інструктаж засекречених фальсифікаторів «виборів».