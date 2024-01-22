Рашисти влаштовують жителям окупованих територій телефонні «опитування» щодо «виборів»

Росіяни влаштовують телефонний терор українцям на ТОТ, фото: Sputnik

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Російські загарбники влаштовують жителям тимчасово окупованих територій телефонний терор, пов’язаний із запланованими на весну 2024 року так званими «виборами президента рф».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

На мобільні номери російських операторів мешканцям ТОТ телефонують з «опитуваннями». Цікавляться, чи будуть респонденти брати участь у виборах і чи стало «жить хорошо», — зазначив Федоров.

У відповідь наші люди відправляють опитувачів в… «чорні списки» і чекають на деокупацію, — додав він.

Нагадаємо, рашисти планують за допомогою фальсифікації нібито «високої явки» на цих псевдовиборах «легалізувати» окупацію низки регіонів України. У середині січня стало відомо, що загарбники почали проводити інструктаж засекречених фальсифікаторів «виборів».