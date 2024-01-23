Бізнесмен Мазепа вийшов з-під варти під заставу

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Бізнесмен Мазепа вийшов з-під варти під заставу, повідомили Forbes у пресслужбі його компанії Concorde Capital.

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Раніше 23 січня апеляційний суд зменшив розмір застави з понад 349 млн до 21 млн грн.

Під час засідання суду адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив до клопотання про оскарження рішення суду першої інстанції 10 листів про взяття Мазепи на поруки, у тому числі — від нардепа від «Слуги народу» Андрія Геруса.

Апеляційні скарги подали прокурор і адвокати. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн грн, а захист — скасувати ухвалу Печерського суду.

Мазепа отримав підозру у справі про заволодіння державною землею поблизу Київської ГЕС. У ДБР вважають, що забудова земель поруч може спричинити техногенну катастрофу.

Топбізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС. На цих землях можна вести господарську діяльність або використовувати їх для обстеження гідротехнічних споруд. Проводити масштабну забудову заборонено, бо це може призвести до техногенної катастрофи, від якої постраждати могли не лише місцеві мешканці, а й кияни.