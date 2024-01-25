Ольга Стефанішина заявила про старт процесу переговорів про вступ України до ЄС. Фото:

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Процес переговорів про вступ України до Євросоюзу вже фактично почався.

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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у четвер, 25 січня, майже три години спілкувалася з командами, де обговорювали це питання. Зокрема, говорили про строки та дедлайни. У березні Україна очікує на чергове засідання на рівні лідерів. А до того часу готуються технічні документи. Про це Стефанішина заявила в ефірі телемарафону.

Сьогодні ми теж фактично почали переговорний процес, його підготовку. З точки зору наших очікувань, можу сказати, що цей процес стартував саме сьогодні. Ми сьогодні започаткували процес скринінгу — це процедура, яка передбачає консультації по всіх секторах, по яких будуть переговори далі, — розповіла вона.

Зазначається, що цей крок фактично є основним процесом після якого буде сформована переговорна позиція України та Євросоюзу. Без розпочатого сьогодні процесу почати переговори неможливо.

Також Стефанішина висловила упевненість, що відсутня небезпека того, що Україна залишиться без фінансування Євросоюзу. Вона вважає, що Брюссель однозначно ухвалить рішення про надання Києву 50 млрд євро на наступні чотири роки.

Нагадаємо, 17 січня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія розпочинає процес «скринінгу» українського законодавства на відповідність європейському та створює «переговорну рамку».