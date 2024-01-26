Командування ЗСУ заявило про загрозу ДРГ для Сумщини. Фото:

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Російські диверсійні групи продовжують загрожувати військовим та цивільним у прикордонних районах Сумської області.

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На цих територіях продовжуються бої. Їх інтенсивність не така, як на інших ділянках фронту, але вони становлять загрозу, як і активність ДРГ противника. Про це командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв 26 січня повідомив у Telegram.

Ворог активізувався останнім часом. Почастішали заходи диверсійних груп. Ми намагаємося, вони і не проходять, але спроби є, — розповів український військовослужбовець.

Оборонці північного кордону протидіють ворожим ДРГ. У Північній оперативній зоні постійно проводяться тренування контрдиверсійних груп, щоб підготувати військових до виявлення та нейтралізації ворога, який намагається перетнути кордон.

Генерал-лейтенант Наєв показав на відео, як проходять навчання контрдиверсійних сил. Захисники відпрацювали штурми окопів, які за легендою нібито захопили диверсанти.

Нагадаємо, з початку 2024 року російські окупанти п’ять разів намагались зайти на прикордоння Чернігівської та Сумської областей. При цьому зараз не фіксується накопичення сил ворога біля кордону. Зараз у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних й протидесантних резервів — ЗСУ цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри.