ЗСУ ліквідували щонайменше 3 тис. російських офіцерів. Фото:

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Втрати російської федерації у війні проти України зростають з кожним днем.

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З початку повномасштабного вторгнення Силами оборони були ліквідовані мінімум 3 тис. російських офіцерів. Серед них щонайменше 800 були у званні від майора та вище. Про це повідомила російська служба ВВС.

За інформацією російських опозиційних ЗМІ, вже відомі імена 102 загиблих полковників, 240 підполковників та 450 майорів. Загалом в Україні безславно загинули щонайменше 2 тис. 278 молодших офіцерів — від лейтенанта до капітана.

У статті ВВС йдеться, що така втрата молодшого офіцерського складу стала найбільшим ударом по боєспроможності окупаційних військ. У структурі Збройних сил рф тільки офіцери навчені злагодженій взаємодії з іншими видами військ, зокрема, з артилерійськими підрозділами. Без цих осіб підрозділи починають діяти по-різному, заважаючи один одному на полі бою і потрапляючи під дружній вогонь.

Загалом російським медіа вдалося підтвердити поіменно 43 тис. 14 російських солдатів, які загинули на війні проти України. Однак реальні втрати російської армії значно більші.

Повідомляється, що вороже командування все ще найбільше покладається на мобілізованих.

Нагадаємо, у серпні британська розвідка повідомляла, що країна-агресор росія втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України. З початку повномасштабного вторгнення були ліквідовані або поранені щонайменше 15 тис. російських десантників.

Джерело: BBC