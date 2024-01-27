ВМС повідомили про високий рівень ракетної загрози

https://racurs.ua/ua/n191777-vms-povidomyly-pro-vysokyy-riven-raketnoyi-zagrozy.html

Ракурс

Рівень ракетної загрози наразі надзвичайно високий.

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Про це 27 січня повідомили Військово-морські сили України.

У Чорному морі шість ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп до 22 ракет, — заявили у ВМС України.

Крім того, станом на 7.00 27 січня в Азовському морі був ворожий корабель, а у Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких носій крилатих ракет «калібр», загальний залп до 8 ракет.

Нагадаємо, проти ночі 27 січня армія рф атакувала Україну чотирма ударними дронами типу Shahed-136/131 та ракетою «Іскандер-М». У результаті роботи української ППО всі чотири безпілотники були знищені.