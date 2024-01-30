Оператори БПЛА знищили склад протитанкових мін росіян. Фото:

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Російські польові склади продовжують палати на полі бою.

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Зокрема, один із таки складів з боєкомплектом на одній із ділянок фронту знищили бійці підрозділу РУБпАК «Перун». Український дрон влучив у склад протитанкових мін ворога. Про це 42-га окрема механізована бригада повідомила у Facebook.

На кадрах, які опублікували у соцмережах військові можна побачити, як потужно вибухає склад росіян, який окупанти розташували поблизу власних позицій на окупованих територіях.

Як відомо, 42-га окрема механізована бригада — військове з'єднання механізованих військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Формування перебуває у складі оперативного командування «Захід».

Днями, 25 січня, бригада відзначила свою першу річницю створення. Бійці 42-ї бригади зараз виконують завдання на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, у січні оператори БПЛА 108-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України на одній із ділянок фронту знищили ще один склад з боєприпасами російської армії.