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Ракурс
росія скинула важку бомбу на житловий масив у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

росія скинула важку бомбу на житловий масив у Куп’янську (ФОТО)

3 лют 2024, 11:20
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Російська окупаційна армія атакувала Куп’янськ у Харківській області.


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У суботу, 3 лютого, ворог близько 6.00 вдарив по цивільній інфраструктурі міста бомбою ФАБ-500. Пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна нежитлова інфраструктура. Інформація про постраждалих не надходила. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко у коментарі «Суспільному» заявив, що росіяни завдали ударів по Куп’янську ФАБами та реактивними системами залпового вогню «Ураган». Внаслідок обстрілу з РСЗВ 2 лютого були пошкоджені будинки, складске приміщення підприємства. А сьогоднішній вибух бомби пошкодив не лише девятиповерхівку, але й щонайменше 10 приватних будинків.

росія скинула важку бомбу на житловий масив у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

росія скинула важку бомбу на житловий масив у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

росія скинула важку бомбу на житловий масив у Куп'янську. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, 31 січня російська авіація скинула на Торецьк п’ятсоткілограмову бомбу КАБ-500. Двоє жінок віком 36 та 64 років отримали контузії. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


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