В Одесі назвали ціну відновлення порту після російських ударів

https://racurs.ua/ua/n192034-v-odesi-nazvaly-cinu-vidnovlennya-portu-pislya-rosiyskyh-udariv.html

Ракурс

Відновлення об'єктів одеського порту після російських ударів обійдеться в 53 млн доларів.

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Про це повідомив начальник відділу міжнародних відносин Адміністрації морських портів України Олексій Панасюк на Форумі з відновлення України, що проходив 31 січня у Стамбулі.

Російські нацисти з липня 2023 року систематично завдавали ударів по українській портовій інфраструктурі. Ворог пошкодив чи знищив 109 об'єктів, у тому числі шість будівель.

Відновлення будівлі пасажирського комплексу та морського вокзалу Одеського морського порту — 18 мільйонів доларів. Для забезпечення стабільної роботи Одеського порту необхідно провести капітальний ремонт третьої черги шляхопроводу, який був пошкоджений під час ракетної атаки, попередня вартість ремонту — 35 млн дол., — сказав Панасюк.

Усього з 24 лютого 2022 року пошкоджено або знищено понад 600 одиниць рухомого та нерухомого майна ДП «АМПУ»