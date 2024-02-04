Рашисти серед студентів на ТОТ готують «спостерігачів» на «вибори путіна»

Рашисти готуються проводити «вибори президента рф» на окупованих територіях, фото: «Роскомсвобода»

https://racurs.ua/ua/n192057-rashysty-sered-studentiv-na-tot-gotuut-sposterigachiv-na-vybory-putina.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України продовжують готуватися до проведення запланованого на березень 2024 року пропагандистського шоу під назвою «вибори президента рф».

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В межах цих дій вони готують «спостерігачів», завданням яких є організація фальсифікацій. Про це сьогодні, 4 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наразі окупаційна адміністрація аби набрати колаборантів поставила «університетам» план з кількості студентів для «роботи на виборах», — зазначають у ЦНС. — Відтак кожен ВНЗ має відрядити студентів, які будуть «спостерігачами». Надалі вони пройдуть «навчання», де отримають інструкції щодо майбутніх фальсифікацій «виборів».

Зазначається, що «вибори» окупанти проводитимуть протягом кількох днів.

Щоб створити видимість високої явки кремль допускає «голосування» за місцем проживання без паспорта рф. Це все дозволить використовувати наперед підготовлені групи «виборців» на кількох суміжних «дільницях», — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти про «спостерігачів» до відповідного чат-бота.