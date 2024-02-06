Семеро людей загинули від отруєння чадним газом на Житомирщині

Семеро людей загинули від отруєння чадним газом. Фото:

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Загибель людей від отруєння чадним газом зафіксовано на Житомирщині.

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Трагедія сталася у селі Великі Низгірці Бердичівського району. Попередньо відомо, що витік чадного газу відбувся через несправність газового опалення у приватному житловому будинку. Загинули семеро осіб. Поліцейські зараз з’ясовують всі обставини події. Про це 6 лютого повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятівники наголосили, що чадний газ є однією з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Цей газ безбарвний, абсолютно невідчутний і дуже небезпечний для здоров’я та життя людини. До біди він може призвести за лічені хвилини.

Напередодні Міністерство охорони здоров’я України повідомляло, що в Україні збільшилась кількість випадків отруєння чадним газом і продуктами горіння. У грудні 2023 року було зафіксовано 56 випадків, три з яких виявилися летальними. А у січні 2023 року чадним газом отруїлися 76 українців, семеро з них загинули. У шести областях госпіталізували доводилося 69 пацієнтів.

Нагадаємо, влітку 2023 року четверо людей загинули внаслідок отруєння газами, що накопичилися в підвалі з картоплею. Трагедія сталася у селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку.