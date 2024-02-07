Зеленський зустрівся з Боррелем у Києві. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n192157-zelenskyy-zustrivsya-z-borrelem-u-kyievi-video.html

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Президент України Володимир Зеленський та високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель 7 лютого зустрілися у Києві.

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Глава держави поінформував союзника про ситуацію на фронті. Також вони обговорили співпрацю України та Євросоюзу у безпековій сфері, зокрема постачання 1 млн артилерійських боєприпасів, як було домовлено. Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Він акцентував на необхідності визначити Україну пріоритетним напрямом експорту артилерійських боєприпасів та збільшити кількість замовлень і контрактів на їх виробництво з боку держав — членів ЄС.

Це потрібно реалізувати повністю заради нашої спільної безпеки, — наголосив про боєприпаси президент.

Натомість Боррель у соцмережі Х зазначив, що український президент просив додаткові боєприпаси, безпілотники та системи ППО. Додав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація для України додаткової військової техніки Європейського Союзу.

Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше, — додав Боррель.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель прибув до Києва 6 лютого. Це вже четвертий його візит від початку повномасштабного російського вторгнення.

А 7 лютого європейський чиновник був змушений ховатись до укриття у зв’язку з черговою масованою російською ракетною атакою.