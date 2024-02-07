Руйнування у Павлограді. Фото: Сергій Лисак

https://racurs.ua/ua/n192158-vorog-vdaryv-raketou-po-pavlogradu-ie-poranena-y-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Російська армія 7 лютого ракетою атакувала Павлоград у Дніпропетровській області.

.

Внаслідок вибуху постраждала 30-річна жінка. Вибухова хвиля повибивала вікна в трьох будинках, зокрема багатоквартирних. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Facebook.

Також, за словами очільника області, з самого ранку від ворожих атак потерпав Нікопольський район. П’ять ворожих дронів влучили по Марганецькій громаді. А Покровська сільська громада була під артилерійським обстрілом окупантів.

Постраждали двоє осіб, які лікуватимуться вдома. Загалом на Нікопольщині були пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди. Також пошкоджені автомобіль, газогін та лінія електропередач.

А Міністерство внутрішніх справ повідомило, що в Дніпропетровській області окупанти поцілили безпілотником по поліцейському авто. Поліцейські отримали інформацію про влучання ворожого БПЛА по цивільному авто.

Дорогою правоохоронці почули звуки безпілотника, який наближався до них. Вони зупинили авто та укрилися в безпечному місці. Ворожий дрон влучив у броньовану службову машину та пошкодив її.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог атакував, зокрема, Київ та Харків. У Харкові були влучання у Слобідському районі й пошкодження нежитлової інфраструктури. Правоохоронці встановили, що дві з п’яти запущених ворогом ракет були виробництва КНДР.