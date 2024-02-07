Американський ПТРК TOW-2B уразив російську БМП. Фото:

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Російська БМП розлетілася вщент після «зустрічі» з американським ПТРК TOW-2B.

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За допомогою цієї важкої протитанкової керованої ракети бійці Сил оборони України знищили російську бойову машину піхоти на Запорізькому напрямку. Про це журналіст Юрій Бутусов 7 лютого повідомив у Telegram.

Відео ефектного знищення російської БМП за допомогою американської важкої протитанкової керованої ракети TOW-2B на Запорізькому напрямку, — йдеться у підписі до відео.

На опублікованих в уповільненому часі кадрах видно, як американський боєприпас вражає ворожу одиницю техніки. Після потужного влучання російська бронемашина спалахує, як сірник.

Як відомо, TOW-2B — це протитанковий комплекс до складу якого входить керована по дроту ракета, що використовується для ураження бронетехніки та інших цілей на великій відстані. ПТРК TOW складається зі станка, пускової установки та органів наведення й управління. Її дальність стрільби становить від 3 тис. м до 4 тис. 500 м.

У польоті ракета розкриває крила, які допомагають зберегти стабільність і контролювати траєкторію. При влучанні ініціюється детонатор, котрий активує кумулятивну бойову частину ракети, що пробиває броню.

Ймовірно, цю зброю ЗСУ отримали у 2023 році. США 19 липня виділили Україні пакет військової допомоги Україні й там перебували, зокрема, протитанкові ракетні комплекси TOW.

Нагадаємо, на Херсонщині бійці Сил спеціальних операцій спопелили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити українські екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. Знищили ворожу БМП у нічний час за допомогою ударних дронів.