Ворог став частіше залучати бронегрупи для штурмів Авдіївки. Фото:

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Російська армія не полишає спроб захопити Авдіївку Донецької області.

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Все частіше загарбники долучають бронегрупи до своїх штурмових піхотних груп, намагаючись взяти місто під свій контроль. Ворог хоче за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним території влітку 2023 року. Про це командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський 11 лютого повідомив у Telegram.

Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ «Таврія», — наголосив він.

За словами командувача, підрозділи Сил оборони стійко тримають оборону та активно нищать росіян. Зокрема, 10 лютого українські захисники ліквідували 458 загарбників та знищили 25 одиниць військової техніки росіян.

Нагадаємо, 9 лютого голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються оточити Авдіївку з півдня й півночі, заходять на околиці міста. У місті залишалося близько 935 жителів.