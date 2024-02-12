Апеляційний суд арештував екс-чиновника Міноборони Лієва із заставою 50 млн грн

Апеляційний суд арештував Олександра Лієва, фото: Advokat Post

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту екс-чиновника Міноборони Олександра Лієва, котрий є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів.

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Лієва арештовано до 8 квітня з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Наприкінці січня у СБУ повідомили про викриття масштабної схеми розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Тоді п’ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тоді повідомлялося, що Лієва затримали під час спроби перетину кордону. 29 січня ВАКС після тривалого засідання відхилив клопотання прокурора і не обрав запобіжного заходу Лієву.

Джерело: «Суспільне»